Allemagne-Plus de 5.000 décès liés à la canicule - RKI

L'Allemagne a enregistré environ 5.120 décès liés aux vagues de chaleurs depuis le début de l'année, la plupart étant survenus lors de la canicule fin juin, a indiqué jeudi l'Institut Robert Koch (RKI), organisme fédéral chargé de la santé publique.

Sur ce total, 4.270 de ces décès ont concerné des personnes âgées de 75 ans et plus, a précisé le RKI dans un rapport hebdomadaire.

Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à décéder, principalement parce qu'elles représentent une part plus importante de la population très âgée.

Ces données allemandes viennent s'ajouter à un tableau sombre à l'échelle européenne.

Les autorités sanitaires de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Espagne ont fait état d'un total cumulé de plus de 4.700 décès supplémentaires lors de la vague de chaleur qui a sévi du 20 au 28 juin.

L'Europe de l'Ouest a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport de Copernicus, le groupe d'experts de l'Union européenne (UE) sur le changement climatique.

La température moyenne enregistrée dans la région le mois dernier était de 20,74 degrés Celsius, plus de 3 degrés Celsius au-dessus des normales de saison, indique le rapport.

(Kirsti Knolle, version française Benoit Van Overstraeten)