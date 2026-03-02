Technologie, défense, économie... : à quoi s'attendre pour le nouveau plan quinquennal de la Chine

La Chine doit adopter son 15e plan quinquennal depuis l'instauration du processus en 1953 par Mao Zedong, sur le modèle en vigueur en URSS.

Le Congrès national du peuple à Pékin, en Chine, le 11 mars 2025. (illustration) ( AFP / PEDRO PARDO )

Des milliers de représentants de toute la Chine se réunissent cette semaine à Pékin pour la séquence législative dite des "Deux Sessions", grand rendez-vous politique annuel où les dirigeants énonceront le cap du Pays. La deuxième économie mondiale adoptera ainsi son plan quinquennal 2026-2030, un plan de marche capital touchant à l'économie, la technologie, la défense ou encore la démographie.

• Un plan quinquennal, qu'est-ce que c'est ?

Le dirigeant communiste Mao Zedong a lancé le premier plan quinquennal chinois en 1953, quatre ans après avoir proclamé la République populaire de Chine, suivant un modèle en vigueur en URSS. Pékin en a produit un tous les cinq ans depuis, sauf durant la période 1963-1965 qui a suivi le Grand bond en avant, campagne économique à l'origine d'une famine catastrophique.

Le 14e Plan, publié en 2021, comprenait 65 chapitres et plus de 50.000 caractères chinois. Il fixait des objectifs de croissance économique, de renforcement technologique et de revitalisation rurale, entre autres.

• Qu'attendre du 15e Plan ?

Les grandes lignes en ont été tracées par le Comité central du Parti communiste en octobre. Le document cadre publié alors fixe pour objectif de mettre le paquet sur les hautes technologies émergentes pour transformer son industrie et assurer une croissance forte.

La Chine n'a pas retrouvé l'élan économique d'avant la pandémie de Covid. Elle fait face à une crise persistante de l'immobilier, à une consommation domestique en berne, à un fort chômage des jeunes et à un inquiétant vieillissement de sa population. Elle est soumise aux tensions commerciales avec les Etats-Unis et l'Union européenne (UE). Le projet de plan approuvé par le Comité central affirme la nécessité de stimuler la consommation intérieure, pour réduire la dépendance aux exportations.

• En quoi le 15ème Plan différera-t-il ?

Il reconnaîtra plus explicitement les contraintes structurelles comme la faiblesse de la demande intérieure et les pressions démographiques , dit Lizzi Lee, de l'Asia Society Policy Institute (ASPI). Il mettra l'accent sur une augmentation de la part de la consommation dans le PIB, notamment par l'augmentation des revenus et le développement du secteur des services, explique-t-elle.

L'autonomie technologique figurera parmi les priorités absolues. Le plan privilégiera l'industrie manufacturière de pointe, les énergies vertes, l'intelligence artificielle et d'autres technologies avancées, prédit Marina Zhang, professeure associée à l'Université de Technologie de Sydney.

Il prendra en compte les tensions géopolitiques. "La logique de croissance de la Chine a évolué : il ne s'agit plus de rechercher une croissance rapide du PIB à tout prix, mais d' équilibrer croissance économique et sécurité nationale afin de se prémunir contre les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des industries essentielles causées par d'autres pays", analyse Marina Zhang.

• Comment le plan s'applique-t-il ?

En théorie, le plan fonctionne comme un cadre évolutif et adaptable , explique Dylan Loh, professeur associé à l'Université technologique de Nanyang à Singapour. "Bien qu'ils donnent une orientation stable à long terme, (ces plans) sont conçus avec une certaine flexibilité pour permettre des ajustements en fonction des évolutions internes et externes", dit-il.

Les précédents ont cependant été appliqués "de manière assez rigoureuse", ajoute-t-il, encore plus depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping (2012), sous lequel "la marge de manœuvre s'est quelque peu réduite", sauf événements internationaux ou nationaux majeurs.

Le plan quinquennal a un effet de "cascade", se répercutant sur des dizaines de plans sectoriels ou locaux, dit Lizzi Lee, de l'Asia Society Policy Institute (ASPI). "La mise en œuvre effective (du plan) dépend de toute cette chaîne et des capacités des exécutifs locaux".