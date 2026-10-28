 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader moins que prévu en novembre-GfK
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Vue de Berlin à l'approche de l'Euro 2024 de l'UEFA

Vue de Berlin à l'approche de l'Euro 2024 de l'UEFA

‌Le moral ​des consommateurs allemands devrait se ​dégrader moins que ​prévu à ⁠l'approche du mois ‌de novembre, montre une ​enquête ‌publiée mercredi.

L'indice ⁠du moral des consommateurs, publié ⁠par l'institut ‌GfK et ⁠le Nuremberg ‌Institute ⁠for Market Decisions (NIM), a ⁠reculé ‌à -30,8 en novembre, ​après -30,6 ‌en octobre.

Les analystes interrogés ​par Reuters ⁠tablaient sur un indice à -30,9.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank