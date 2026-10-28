Allemagne: Le moral des consommateurs devrait se dégrader moins que prévu en novembre-GfK

Vue de Berlin à l'approche de l'Euro 2024 de l'UEFA
Le moral des consommateurs allemands devrait se dégrader moins que prévu à l'approche du mois de novembre, montre une enquête publiée mercredi.
L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a reculé à -30,8 en novembre, après -30,6 en octobre.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à -30,9.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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