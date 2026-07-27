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Allemagne-Le deuxième suspect de l'attaque contre la Pride de Berlin libéré
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 11:26
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Un deuxième suspect interpellé dans le cadre de l'attaque meurtrière à la voiture bélier perpétrée ce week-end lors de la Marche des fiertés à Berlin a été remis en liberté, a annoncé lundi le parquet fédéral allemand.

"Nous poursuivons notre enquête de manière approfondie", a dit à Reuters le parquet, sans faire d'autres commentaires.

L'attaque au véhicule, qui a fait un mort, s'est produite samedi 20h00 GMT dans le parc du Tiergarten, près de la porte de Brandebourg, non loin du lieu où se déroulait le défilé du Christopher Street Day, autre nom de la Pride berlinoise.

Le conducteur présumé, un homme de 21 ans identifié comme un jeune islamiste radicalisé, a été abattu dimanche à Berlin.

(Kirsti Knolle, Version française Benoit Van Overstraeten)

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