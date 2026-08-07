Allemagne: Le Conseil de sécurité nationale se réunit après la découverte d'un drone explosif à Leipzig

L'aéroport de Leipzig/Halle a été inondé après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz.
Le Conseil de sécurité nationale allemand s'est réuni vendredi par visioconférence sous la présidence du chancelier Friedrich Merz pour faire le point sur la découverte d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des plus grands centres de fret aérien d'Europe, a déclaré un porte-parole du gouvernement.
Friedrich Merz est en contact permanent avec le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, et d'autres membres du gouvernement, a ajouté le porte-parole.
L'Allemagne a ouvert mercredi une enquête antiterroriste après la découverte d'un drone explosif près d'une piste de l'aéroport de Leipzig-Halle.
L'engin se trouvait à proximité d'un avion-cargo ukrainien de la compagnie Antonov Airlines, chargé de munitions, et a été retrouvé mercredi par des employés de l'aéroport dans une zone de fret à accès restreint, selon des médias allemands.
Le drone n'a représenté aucun danger pour les voyageurs, mais les vols ont tout de même été interrompus ce jour-là, avant de reprendre.
D'autres aéroports sont également en état d'alerte maximale depuis que des drones ont survolé des sites névralgiques du pays, tels que des installations militaires ou encore des entreprises de logistique.
(Rédigé par Thomas Seythal ; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)
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