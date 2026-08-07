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Allemagne: Le Conseil de sécurité nationale se réunit après la découverte d'un drone explosif à Leipzig
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:03
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L'aéroport de Leipzig/Halle a été inondé après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz.

L'aéroport de Leipzig/Halle a été inondé après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz.

Le ‌Conseil de sécurité nationale allemand s'est réuni vendredi ​par visioconférence sous la présidence du chancelier Friedrich Merz pour faire le point sur la découverte ​d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig-Halle, l'un des plus ​grands centres de fret aérien ⁠d'Europe, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Friedrich ‌Merz est en contact permanent avec le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, et ​d'autres membres ‌du gouvernement, a ajouté le porte-parole.

L'Allemagne a ⁠ouvert mercredi une enquête antiterroriste après la découverte d'un drone explosif près d'une piste de l'aéroport ⁠de Leipzig-Halle.

L'engin ‌se trouvait à proximité d'un avion-cargo ⁠ukrainien de la compagnie Antonov Airlines, chargé ‌de munitions, et a été retrouvé mercredi ⁠par des employés de l'aéroport dans ⁠une zone de ‌fret à accès restreint, selon des médias allemands.

Le ​drone n'a représenté ‌aucun danger pour les voyageurs, mais les vols ont tout de ​même été interrompus ce jour-là, avant de reprendre.

D'autres aéroports sont également en état ⁠d'alerte maximale depuis que des drones ont survolé des sites névralgiques du pays, tels que des installations militaires ou encore des entreprises de logistique.

(Rédigé par Thomas Seythal ; Version française Rihab Latrache, édité ​par Sophie Louet)

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7 commentaires

  • 18:23

    un drone que l'on ne voit pas, un avion percuté mais pas de photo de l'accrochage A t'on retrouvé le drone accroché par l'avion ! un explosif non identifié mais désamorcé, celui/ceux qui l'ont désamorcé savent ce qu'ils ont fait et sur koi ! qui sait demain on apprendra qu'ils avaient laissé le code pour le désamorcer. Il y a qqjours le drone a bien explosé sur l'étal du marchand de légumes !! et là à côté de l'Antonov, le drone reste sage !!!

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