Allemagne: Le chômage augmente légèrement en février

Un centre pour l'emploi à Berlin
Le nombre de chômeurs en Allemagne a légèrement augmenté en février, selon les chiffres publiés vendredi par l'agence pour l'emploi, alors que la faiblesse économique des trois dernières années continue de peser sur le marché de l'emploi dans la plus grande économie européenne.
En données corrigées des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1.000 pour atteindre 2,977 millions en février, contre 2,976 millions le mois précédent. Les analystes et les économistes avaient prévu une augmentation de 2.000 dans un sondage Reuters.
Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté inchangé à 6,3% par rapport au mois précédent, conformément aux prévisions.
"Même à la fin des vacances d'hiver, le marché du travail peine toujours à retrouver son élan", a déclaré Andrea Nahles, directrice de l'agence pour l'emploi, dans un communiqué.
Le chancelier Friedrich Merz s'est engagé à sortir l'Allemagne de la récession en augmentant considérablement les dépenses d'infrastructure et de défense, mais l'impact de ces mesures met plus de temps que prévu à se concrétiser sur le terrain.
(Reportage Linda Pasquini, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer