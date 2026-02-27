Allemagne: Le chômage augmente légèrement en février

Un centre pour l'emploi à Berlin

Le ‌nombre de chômeurs en Allemagne a légèrement augmenté ​en février, selon les chiffres publiés vendredi par l'agence pour l'emploi, alors que la faiblesse ​économique des trois dernières années continue de peser sur le ​marché de l'emploi dans ⁠la plus grande économie européenne.

En données corrigées ‌des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a augmenté de 1.000 pour atteindre ​2,977 millions ‌en février, contre 2,976 millions le mois ⁠précédent. Les analystes et les économistes avaient prévu une augmentation de 2.000 dans un sondage ⁠Reuters.

Le taux ‌de chômage corrigé des variations saisonnières ⁠est resté inchangé à 6,3% par rapport ‌au mois précédent, conformément aux prévisions.

"Même ⁠à la fin des vacances d'hiver, le ⁠marché du ‌travail peine toujours à retrouver son élan", a ​déclaré Andrea Nahles, ‌directrice de l'agence pour l'emploi, dans un communiqué.

Le chancelier Friedrich Merz ​s'est engagé à sortir l'Allemagne de la récession en augmentant considérablement les ⁠dépenses d'infrastructure et de défense, mais l'impact de ces mesures met plus de temps que prévu à se concrétiser sur le terrain.

(Reportage Linda Pasquini, Mara Vîlcu pour la version française, édité ​par Augustin Turpin)