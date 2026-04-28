Allemagne-Le budget 2027 prévoit un endettement de près de €200 mds, priorité à la défense

par Maria Martinez

Le gouvernement allemand travaille sur un projet de budget pour 2027 qui prévoit un endettement total de 196,5 milliards d'euros, destiné notamment à renforcer les infrastructures et la défense, ont dit mardi des sources à Reuters.

Ce chiffre contraste avec les 50,5 milliards d'euros prévus pour 2024 par le gouvernement fédéral précédent, avant que la première économie européenne ne mette fin, en 2025, à des décennies d'austérité budgétaire afin de relancer la croissance, de moderniser les infrastructures et d'augmenter les dépenses militaires.

L'Allemagne et d'autres pays européens ont été poussés ces dernières années à renforcer leurs armées dans le contexte de la guerre en Ukraine et des bouleversements provoqués par le retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2025, le président américain exhortant les pays de l'Union européenne (UE) à augmenter leurs dépenses de sécurité pour protéger le continent.

Le projet de budget allemand pour 2027 prévoit ainsi un engagement important en matière de dépenses militaires, qui devraient passer de 82,7 milliards d'euros en 2026 à 105,8 milliards d'euros, ont précisé les sources.

Si l'on inclut le fonds spécial pour la défense et les fonds alloués à l'Ukraine, les dépenses militaires devraient atteindre 144,9 milliards d'euros en 2027.

Si l'on ajoute cela au reste des dépenses publiques consacrées à la défense, cela se traduira par une contribution à l'Otan de 3,1% du PIB en 2027, qui devrait atteindre 3,7% d'ici 2030, selon ces sources.

Les dirigeants de l'Otan ont convenu en 2025 de porter à 5% la part du PIB consacrée à la défense et aux investissements connexes d'ici 2035.

Berlin continuera en outre à soutenir l'Ukraine à hauteur de 11,6 milliards d'euros en 2027 et de 8,5 milliards d'euros par an entre 2028 et 2030.

Le projet de budget 2027, qui s'inscrit dans un cadre financier à moyen terme s'étendant jusqu'en 2029, prévoit des dépenses totales de 543,3 milliards d'euros, soit 3,6% de plus que l'année précédente, précisent les sources.

Les nouveaux emprunts prévus dans le budget devraient s'élever à 110,8 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 58,2 milliards du fonds pour les infrastructures et 27,5 milliards du fonds spécial pour la défense approuvé dans le contexte de la guerre en Ukraine.

(Reportage Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)