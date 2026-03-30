Allemagne: L'inflation s'accélère à 2,8% en mars avec les prix de l'énergie

Un drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin

L'inflation allemande ‌s'est accélérée de manière significative en mars, sous ​l'effet de la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, montrent les données ​préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation calculée ​selon les normes européennes (IPCH) a ⁠progressé à 2,8% sur un an ce mois-ci ‌dans la première économie de la zone euro, après une hausse de 2% ​en février.

Cette accélération ‌des prix correspond toutefois aux estimations des ⁠analystes.

Les prix de l'énergie ont quant à eux augmenté de 7,2% par rapport à mars 2025 ⁠et enregistrent ‌leur première hausse depuis décembre 2023.

L'inflation sous-jacente, ⁠qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires ‌et de l'énergie, est quant à ⁠elle restée inchangée par rapport au mois ⁠précédent, à 2,5%.

Sur ‌un mois, l'inflation IPCH ressort à 1,2% ce ​mois-ci, comme prévu par ‌les analystes, après un gain de 0,4% en février.

Les données publiées plus ​tôt lundi, concernant quatre Länder clés, laissaient entrevoir une hausse significative des prix globaux.

Les ⁠données allemandes précèdent la publication, mardi, des chiffres de l'inflation de la zone euro, qui pourrait s'élever à 2,7%, selon les estimations des économistes interrogés par Reuters.

(Miranda Murray, rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)