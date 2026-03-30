Allemagne: L'inflation s'accélère à 2,8% en mars avec les prix de l'énergie

Un drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin
L'inflation allemande s'est accélérée de manière significative en mars, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, montrent les données préliminaires publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
L'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,8% sur un an ce mois-ci dans la première économie de la zone euro, après une hausse de 2% en février.
Cette accélération des prix correspond toutefois aux estimations des analystes.
Les prix de l'énergie ont quant à eux augmenté de 7,2% par rapport à mars 2025 et enregistrent leur première hausse depuis décembre 2023.
L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, est quant à elle restée inchangée par rapport au mois précédent, à 2,5%.
Sur un mois, l'inflation IPCH ressort à 1,2% ce mois-ci, comme prévu par les analystes, après un gain de 0,4% en février.
Les données publiées plus tôt lundi, concernant quatre Länder clés, laissaient entrevoir une hausse significative des prix globaux.
Les données allemandes précèdent la publication, mardi, des chiffres de l'inflation de la zone euro, qui pourrait s'élever à 2,7%, selon les estimations des économistes interrogés par Reuters.
(Miranda Murray, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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