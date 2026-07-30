Allemagne: L'inflation IPCH accélère à 2,8% en juillet

Rayon volaille d'un supermarché allemand

‌L'inflation allemande calculée selon ​les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,8% sur un ​an en juillet, montrent les ​données préliminaires publiées ⁠jeudi par l'Office fédéral ‌de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient ​une ‌progression de cette ampleur ⁠après une inflation à 2,4% en juin.

Sur un ⁠mois, l'inflation ‌IPCH ressort à 0,9% ⁠en juillet, alors ‌que les analystes ⁠tablaient sur un indice à +0,8% ⁠après -0,2% ‌le mois précédent.

Aux normes allemandes, ​l'inflation ‌s'affiche ce mois-ci à 0,8% en rythme mensuel ​et 2,8% en glissement annuel, ⁠contre respectivement -0,3% et +2,3% en juin, tandis que le consensus était respectivement de +0,7% et +2,7%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Sophie Louet)