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Allemagne: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en mars
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 08:24

Le drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin

Le drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin

‌L'inflation allemande a ​progressé en mars sur un an à +2,8%, ​a annoncé vendredi ​l'Office fédéral de ⁠la statistique, confirmant ‌aux les données préliminaires publiées le ​mois ‌dernier.

La hausse ⁠des prix à la consommation en Allemagne, ⁠calculée ‌selon les normes ⁠européennes (IPCH) pour ‌permettre la ⁠comparaison avec les autres ⁠pays de ‌l'Union européenne, s'élevait ​à ‌2,0% en rythme annuel en février.

Sur ​une base mensuelle, ⁠l'inflation a été confirmée à +1,2%, après +0,4% en février.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

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