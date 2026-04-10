Allemagne: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en mars

Le drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin
L'inflation allemande a progressé en mars sur un an à +2,8%, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique, confirmant aux les données préliminaires publiées le mois dernier.
La hausse des prix à la consommation en Allemagne, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, s'élevait à 2,0% en rythme annuel en février.
Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à +1,2%, après +0,4% en février.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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