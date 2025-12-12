 Aller au contenu principal
Allemagne: L'inflation confirmée à 2,6% sur un an en novembre
12/12/2025

La ministre allemande de l'Économie présente les prévisions économiques du gouvernement pour l'automne 2025, à Berlin

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,6% sur un an en novembre, confirmant les données prémininaires, montrent vendredi les chiffres définitifs de l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation était ressortie à 2,3% en octobre en rythme annuel.

Sur une base mensuelle, l'inflation IPCH et aux normes allemandes a été confirmée à 0,5% pour le mois dernier.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Inflation
  • 08:44

    Faux. L'inflation allemande pour le mois dernier est à MOINS 0.5%.
    Léger détail...

