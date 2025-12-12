Allemagne: L'inflation confirmée à 2,6% sur un an en novembre

La ministre allemande de l'Économie présente les prévisions économiques du gouvernement pour l'automne 2025, à Berlin
L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a accéléré à 2,6% sur un an en novembre, confirmant les données prémininaires, montrent vendredi les chiffres définitifs de l'Office fédéral de la statistique.
L'inflation était ressortie à 2,3% en octobre en rythme annuel.
Sur une base mensuelle, l'inflation IPCH et aux normes allemandes a été confirmée à 0,5% pour le mois dernier.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
