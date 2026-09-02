Allemagne-Deux blessés dans une explosion survenue dans une gare dans le sud du pays

Un objet non identifié a explosé mercredi dans une gare de la ville d'Augsbourg, dans le sud du pays, selon la police allemande, précisant que deux personnes avaient été légèrement blessées.

L'explosion s'est produite dans le couloir d'un bâtiment de la gare, a ajouté la police de Bavière.

Elle a dit par la suite que la gare centrale de la ville avait été fermée après la découverte d'un objet suspect.

"Le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré la police sur X.

Augsbourg est un pôle de transport régional situé à environ 55 kilomètres au nord-ouest de Munich.

(Reportage de Ayhan Uyanik, Rédigé par Thomas Seythal Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)