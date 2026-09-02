Allemagne-Deux blessés dans une explosion survenue dans une gare dans le sud du pays

(Actualisé avec détails, reprise du trafic)
Un objet non identifié a explosé mercredi près d'une gare de la ville d'Augsbourg, dans le sud de l'Allemagne, a dit la police, précisant que deux passants de nationalité ukrainienne, âgés de 17 et 18 ans, ont été légèrement blessées.
Quelques heures après l'explosion, la gare centrale de la ville a été fermée un moment après la découverte d'un objet suspect. Elle a rouvert depuis.
Un porte-parole de la police a déclaré qu'il y avait peu de détails à ce stade sur la nature de l'objet qui a explosé.
Le quotidien Bild a rapporté pour sa part qu'une grenade a explosé devant une bijouterie de la ville, ajoutant que la gare n'était pas visée.
Augsbourg est un pôle de transport régional situé à environ 55 kilomètres au nord-ouest de Munich.
(Reportage Ayhan Uyanik, Rédigé par Thomas Seythal ; Version française Matthieu Huchet et Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)
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