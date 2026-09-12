Allemagne: des dizaines de milliers de personnes manifestent contre l'extrême droite

Manifestation à Berlin contre l'extrême droite et le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) à Berlin le 12 septembre 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Quelque 150.000 personnes sont descendues samedi dans les rues d'une vingtaine de villes d'Allemagne, selon les organisateurs des manifestations, pour protester contre le parti d'extrême droite AfD après sa récente victoire électorale dans une région de l'est du pays.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), une formation antimigrants et prorusse, a remporté la semaine dernière près de 44% des voix en Saxe-Anhalt, l'un de ses bastions de l'ex-Allemagne de l'Est, et cherche désormais à former le premier gouvernement régional d'extrême droite en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Environ 150.000 manifestants ont défilé dans des grandes villes allemandes dont la capitale Berlin, Hambourg et Munich, à l'appel de Prüf, une campagne nationale qui plaide pour l'interdiction de l'AfD, ont affirmé les organisateurs.

Les manifestants brandissaient des pancartes "Interdisez l'AfD maintenant" ou "La démocratie n'a pas besoin d'alternatives".

Une pancarte "l'avenir a besoin de diversité" brandie lors d'une manifestation contre l'extrême droite, à Berlin le 12 septembre 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

"Un large pan de la société civile descend dans la rue pour empêcher les ennemis de la Constitution, l'AfD en Saxe-Anhalt, d'accéder au pouvoir", a déclaré Christoph Bautz, directeur du groupe de campagne Campact, qui a participé aux manifestations.

La montée en puissance de l'AfD inquiète une partie de la population qui estime que l'Allemagne a une responsabilité particulière en raison de son passé nazi. Les appels se multiplient pour que les partis traditionnels fassent interdire le parti, mais les avis sur l'opportunité d'une procédure d'interdiction de l'AfD divergent.

A Berlin - où une contre-manifestation de l'AfD avait lieu en présence de Kristin Brinker, sa tête de liste pour l'élection municipale du 20 septembre dans la capitale - des milliers de personnes sont descendues dans les rues lors de plusieurs manifestations, selon la police.

Selon Campact, quelque 25.000 manifestants ont défilé à Hambourg et 12.000 à Munich.