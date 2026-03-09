Allemagne: Début d'année 2026 étonnamment faible pour l'industrie

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

L'industrie allemande a connu un début ‌d'année étonnamment faible en janvier, la première économie d'Europe affichant une baisse beaucoup ​plus marquée que prévu pour les commandes et un recul intattendu de la production, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Les commandes à ​l'industrie ont chuté de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières ​et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters tablaient sur une baisse de 4,5%, après +6,4% (révisé de +7,8%) en décembre.

Toutefois, ‌en excluant les commandes à grande échelle, la baisse n'a été que de 0,4% en janvier, a précisé l'office, les commandes industrielles ​allemandes ayant enregistré en décembre ‌leur plus forte hausse en deux ans.

Malgré la volatilité, les ⁠analystes ont maintenu leurs prévisions positives pour l'année, sous réserve d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient et d'une hausse consécutive des prix du pétrole.

"Dans l'ensemble, cependant, ⁠nous continuons à ‌penser que les chiffres économiques de l'année en cours seront meilleurs ⁠que ceux de l'année dernière", a déclaré Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Michael Herzum, ‌d'Union Investment, a attribué la bonne santé des commandes aux investissements ⁠du gouvernement allemand dans la défense et les infrastructures.

"L'industrie devrait ⁠passer d'un frein à ‌la croissance à un moteur de croissance d'ici 2026, à condition que la guerre ​avec l'Iran ne s'intensifie pas de ‌manière permanente", a-t-il déclaré.

Lundi, le ministère allemand de l'Économie a averti que le risque de ralentissement de l'industrie ​avait considérablement augmenté avec la guerre, ce qui ne se reflétait pas encore dans les indicateurs.

La production industrielle allemande a par ailleurs affiché une ⁠baisse surprise de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, les analystes interrogés par Reuters ayant tablé sur +1,0%.

"L'étincelle provenant de carnets de commandes plus remplis n'a pas encore déclenché la production", a déclaré Alexander Krueger, économiste en chef chez Hauck Aufhaeuser Lampe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Miranda Murray et Ozan Ergenay, édité par Blandine ​Hénault et Augustin Turpin)