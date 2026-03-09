Allemagne: Baisse surprise de la production industrielle en janvier

PHOTO DE FICHIER : Vue générale des lignes de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt
La production industrielle allemande a baissé de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 1,0% de la production industrielle allemande, après une baisse de 1,0% (révisé de -1,9%) en décembre.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer