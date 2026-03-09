 Aller au contenu principal
Allemagne: Baisse surprise de la production industrielle en janvier
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:24

PHOTO DE FICHIER : Vue générale des lignes de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt

La ​production industrielle allemande a baissé ​de 0,5% ​en janvier ⁠par rapport ‌au mois précédent, a annoncé ​lundi ‌l'Office ⁠fédéral de la statistique.

Les analystes ⁠interrogés ‌par Reuters ⁠avaient ‌prévu ⁠une hausse de 1,0% ⁠de ‌la production ​industrielle ‌allemande, après une baisse ​de 1,0% (révisé ⁠de -1,9%) en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

