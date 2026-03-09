Allemagne: après un pic en décembre, les commandes industrielles replongent en janvier

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les commandes à l'industrie en Allemagne ont chuté plus qu'attendu de 11,1% en janvier sur un mois, après avoir atteint un niveau record fin 2025, selon des chiffres provisoires publiés lundi par l'office fédéral des statistiques Destatis.

Les analystes de Factset tablaient sur une diminution moins marquée, de 5,2%, pour cet indicateur clé pour le secteur manufacturier, qui avait enregistré un bond en décembre grâce à aux grandes commandes domestiques.

"Compte tenu des développements actuels au Moyen-Orient, qui ne se reflètent pas encore dans ces indicateurs, et de la nette hausse des prix du pétrole et du gaz sur les marchés mondiaux, le risque d'un revers dans la reprise attendue de la conjoncture industrielle s'est sensiblement accru", a déploré dans un communiqué le ministère fédéral de l'Economie.

En janvier, le volume des commandes a fortement baissé sur un mois, diminuant de 11,1% en données corrigées des variations saisonnières, après une augmentation révisée à la baisse de 6,4% en décembre, selon un communiqué de Destatis.

Selon Jens-Oliver Niklasch, analyste de la banque LBBW, une baisse à deux chiffres est une "sévère désillusion" après que "les chiffres de l'industrie ont largement surpris positivement ces derniers mois".

"Après le volume très élevé de grosses commandes enregistré en décembre 2025, les entrées de commandes se sont de nouveau normalisées en janvier dans plusieurs branches de l'industrie manufacturière", explique Destatis.

En décembre, les commandes avaient atteint leur plus haut niveau depuis février 2022.

Ces chiffres fluctuants reflètent "avant tout l'évolution très volatile des grosses commandes", justifie aussi le ministère de l'Economie.

Cependant, même sans prendre en compte les grosses commandes, les entrées ont légèrement baissé en janvier de 0,4%.

Les nouvelles commandes dans la fabrication de produits métalliques ont particulièrement chuté de 39,4% sur un mois après une hausse de 29,7% en décembre.

A l'inverse, les commandes ont augmenté dans l'industrie automobile (+10,4%) et dans la construction d'autres matériels de transports, comme les avions, navires, trains, ou véhicules militaires (+9,2%).

Par ailleurs, en janvier, la production industrielle a légèrement diminué de 0,5% sur un mois après une chute un peu plus marquée le mois précédent.