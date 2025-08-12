Alisha Lehmann change de club en Italie
Côme c’est beau.
La joueuse de foot la plus suivie sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann, s’est engagée avec le club de Côme ce mardi. La Suissesse a signé un contrat de trois ans chez le septième de la Serie A féminine la saison dernière. Singularité de ce club, il n’est pas lié à une équipe masculine. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
