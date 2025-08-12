 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alisha Lehmann change de club en Italie
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 14:26

Côme c’est beau.

La joueuse de foot la plus suivie sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann, s’est engagée avec le club de Côme ce mardi. La Suissesse a signé un contrat de trois ans chez le septième de la Serie A féminine la saison dernière. Singularité de ce club, il n’est pas lié à une équipe masculine.

MBC pour SOFOOT.com

