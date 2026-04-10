Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection
Les vacances, c’est pour plus tard. À peine libéré de son contrat avec la Libye depuis mercredi, Aliou Cissé s’engage déjà avec la sélection angolaise . Le Sénégalais de 50 ans a signé un contrat de quatre ans et succède au Français Patrice Beaumelle.
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer