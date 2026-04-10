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Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 09:02

Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection

Aliou Cissé a déjà trouvé une nouvelle sélection

Les vacances, c’est pour plus tard. À peine libéré de son contrat avec la Libye depuis mercredi, Aliou Cissé s’engage déjà avec la sélection angolaise . Le Sénégalais de 50 ans a signé un contrat de quatre ans et succède au Français Patrice Beaumelle.

AR pour SOFOOT.com

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