Alice Marques : « Des coéquipières ne peuvent pas sortir de chez elles à cause des inondations »

Prêtée par l’Olympique lyonnais à Valence cette saison, la jeune défenseuse française de 19 ans Alice Marques s’est réveillée ce mercredi avec les alertes inondations sur son téléphone. Dans la région valencienne, au moins 72 personnes sont mortes à la suite d’un phénomène météorologie nommé DANA, entraînant des pluies torrentielles à la suite d’une dépression isolée en haute altitude.

Déjà, comment ça va ?

Ça va, j’ai de la chance, puisque la zone où j’habite n’a pas été touchée. Tout le monde a eu des alertes sur son téléphone au niveau de la ville. On doit tous limiter nos déplacements, donc aujourd’hui on n’est pas allé au club, même si c’était un jour off déjà prévu. Mais il y avait des séances soins qui ont été annulées. Aucune joueuse de mon équipe n’a été touchée directement, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des nouvelles. Et si jamais quelqu’un a besoin, tout le monde est prêt à aider.…

Propos recueillis par Anna Carreau pour SOFOOT.com