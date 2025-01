Alexis Beka Beka remonte la pente et s’entraîne

Beka signe ? En Bretagne ou à Paris ?

Alexis Beka Beka retrouve les terrains. Le Parisien l’apprend ce lundi, et c’est une bonne nouvelle. Un an et demi après sa tentative de suicide, le footballeur de 23 ans poursuit son chemin entouré d’un préparateur mental, d’un nutritionniste, d’un cuisinier et d’un préparateur physique. Il est en phase de réathlétisation, s’entraînant régulièrement avec l’équipe réserve du Stade Malherbe de Caen.…

UL pour SOFOOT.com