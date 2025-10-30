Alexis Beka Beka a joué un match professionnel, une première depuis deux ans

Un retour qui donne le sourire.

Deux ans après avoir menacé de mettre fin à ses jours, Alexis Beka Beka a fait son retour dans un match professionnel. Opposé à Heist ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de Belgique, son club du RAAL La Louvière s’est imposé 2-1. Entré à la 76 e minute, le joueur formé au Stade Malherbe de Caen a ainsi pu reprendre le fil de son histoire avec le foot de haut niveau. Et il revient de loin.…

CDB pour SOFOOT.com