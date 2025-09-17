Alexia Putellas au PSG, dernière bombe du mercato ?
Elle pourra aider Dembélé pour son discours de lundi prochain.
À deux jours de la clôture du mercato dans le foot féminin, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un énorme coup en recrutant la double Ballon d’Or Alexia Putellas . Selon l’AFP, le club de la capitale discute depuis plusieurs jours avec le FC Barcelone pour attirer la milieu espagnole.…
SF pour SOFOOT.com
