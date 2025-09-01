 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alexander Isak va signer à Liverpool pour le transfert record de l'été
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 08:24

« It was always Liverpool »

Alexander Isak a choisi ces mots pour quasiment officialiser son arrivée imminente à Liverpool , dans une publication postée sur son compte X dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir sans doute assisté à la victoire de ses futurs coéquipiers contre Arsenal, un peu plus tôt dans la journée.…

CG pour SOFOOT.com

