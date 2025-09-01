Alexander Isak va signer à Liverpool pour le transfert record de l'été
« It was always Liverpool »
Alexander Isak a choisi ces mots pour quasiment officialiser son arrivée imminente à Liverpool , dans une publication postée sur son compte X dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir sans doute assisté à la victoire de ses futurs coéquipiers contre Arsenal, un peu plus tôt dans la journée.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer