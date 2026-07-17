Alerte pollution à New York avant la finale du Mondial

Le ciel new yorkais a, lui aussi, décidé de s’en mêler. À deux jours du choc entre l’Espagne et l’Argentine, les fumées provoquées par les incendies au Canada ont recouvert la ville d’un épais nuage et fait grimper l’indice de qualité de l’air au-delà de 200, un niveau considéré comme « très malsain ».

Les autorités de New York et du New Jersey ont émis une alerte sanitaire et conseillé aux habitants de limiter leurs efforts physiques en extérieur. Pas vraiment la meilleure nouvelle pour des footballeurs qui vont devoir jouer 90 minutes, voire plus.…

MJ pour SOFOOT.com