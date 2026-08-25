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Alcaraz et Serena Williams en double mixte, Federer en exhibition: pluie de stars attendue mardi à l'US Open
information fournie par AFP 25/08/2026 à 15:36
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Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz avant la finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'Espagne à l'Argentine, le 19 juillet 2026, à East Rutherford (New Jersey) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz avant la finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'Espagne à l'Argentine, le 19 juillet 2026, à East Rutherford (New Jersey) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Andrew Harnik )

A cinq jours du début des tableaux de simple, les stars actuelles et passées du tennis se succèderont mardi à l'US Open, où Carlos Alcaraz disputera aux côtés de Serena Williams son premier match officiel depuis avril.

Privé de Roland-Garros et de Wimbledon par une blessure au poignet droit, l'Espagnol inaugure mardi son retour sur le circuit par le tournoi de double mixte de l'US Open, réformé en profondeur en 2025.

Alcaraz sera associé à une autre revenante, l'ex-N.1 mondiale Serena Williams. Revenue à la compétition en juin après près de quatre ans de pause, l'Américaine de 44 ans rejouera à New York pour la première fois depuis l'édition 2022 du tournoi, où elle avait annoncé son intention d'"évoluer" plus loin du circuit WTA.

Invitée de dernière minute, la paire Alcaraz-Williams entre en lice mardi contre les spécialistes du double Erin Routliffe et Lloyd Glasspool.

L'actuelle N.1 mondiale Aryna Sabalenka s'est elle associée à l'ex-patron du circuit masculin Novak Djokovic. Ils affronteront mardi au premier tour la Tchèque Katerina Siniakova et le Britannique Henry Patten, tous deux N.1 mondiaux en double.

La paire qui remportera le duel pourrait affronter au tour suivant le Français Gaël Monfils, qui s'apprête à disputer son dernier tournoi du Grand Chelem à 39 ans, et son épouse ukrainienne Elina Svitolina.

La journée de mardi sera consacrée au premier tour et aux quarts de finale du double mixte, et celle de mercredi aux demi-finales et à la finale.

Pour la deuxième année consécutive et pour relancer l'intérêt autour de cette discipline souvent confidentielle, les organisateurs ont principalement convié des stars du simple plutôt que des spécialistes du double mixte.

Federer pour "dire merci et au revoir"

Les règles ont aussi été aménagées pour raccourcir les matches, une paire n'ayant besoin de remporter que quatre jeux au lieu de six pour gagner un set, sauf en finale.

Ce format revisité n'avait cependant pas empêché les Italiens Sara Errani et Andrea Vavassori, spécialistes de la discipline, de l'emporter en 2025.

Dans la soirée de mardi, le quintuple vainqueur de l'US Open Roger Federer est également attendu dans le Queens pour un match d'exhibition aux côtés des Américains Andy Roddick, Andre Agassi et John McEnroe.

"Pour être honnête, c'est stressant. Je n'ai pas joué un seul set depuis, je crois, Hurkacz à Wimbledon, ça doit faire cinq ans", a souri lundi la légende suisse de 45 ans, retraité du circuit depuis 2022.

Mais "il y a beaucoup de joie de pouvoir revenir là où j'ai vécu tellement de beaux moments", et l'exhibition offre "une vraie opportunité de dire merci et au revoir".

Le Suisse Roger Federer, au Cap (Afrique du Sud), le 5 février 2020 ( AFP / RODGER BOSCH )

Le Suisse Roger Federer, au Cap (Afrique du Sud), le 5 février 2020 ( AFP / RODGER BOSCH )

Le Suisse n'a jamais vraiment fait ses adieux à New York. En 2019, il s'était incliné en quarts face à Grigor Dimitrov. Il comptait bien revenir les années suivantes, mais des blessures l'en ont empêché en 2020 et 2021, avant qu'il ne prenne sa retraite lors de la Laver Cup en 2022.

A la question d'un retour sur les courts comme professionnel, la réponse est claire: "Non, non, non, pas du tout. Merci d'avoir posé la question. Je me demandais si elle allait être posée mais je suis content de pouvoir clarifier au cas où quelqu'un avait le moindre doute".

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