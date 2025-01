information fournie par So Foot • 21/01/2025 à 21:43

Albert Grønbæk quitte déjà Rennes

Arrivé cet été, déjà parti cet hiver.

Illustration de la saison sans queue ni-tête du Stade rennais, Albert Grønbæk est déjà sur la fin de son aventure bretonne. Arrivé cet été en provenance du club norvégien du FK Bodö/Glimt pour 15M d’euros, l’international danois a été prêté avec option d’achat à Southampton, lanterne rouge de Premier League et quasiment déjà condamné à jouer le Championship l’an prochain. Les Saints comptent en effet déjà dix points de retard sur les Wolves, 17 e , et n’ont marqué que six points depuis le coup d’envoi de la saison. À Rennes, Grønbæk avait demandé à intégrer le loft mis en place par Arnaud Pouille selon Jorge Sampaoli.…

AC pour SOFOOT.com