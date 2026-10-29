Albanie : après la rue, le Parlement s'enflamme

Des députés de l'opposition allument des fumigènes pendant une séance au Parlement, le 29 octobre 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Des députés de l’opposition ont allumé des fumigènes et des feux de détresse lors d’une séance du Parlement albanais jeudi, accusant le Premier ministre de minimiser les manifestations antigouvernementales en cours à Tirana.

Depuis mi-octobre, des étudiants réclament dans la rue davantage de moyens pour l'enseignement et la démission du Premier ministre Edi Rama.

Près de 350 personnes ont été blessées, dont des policiers, et des douzaines de manifestants ont été arrêtés lors d'affrontements réguliers entre forces de l'ordre et protestataires dont certains attaquent des édifices officiels.

Jeudi, l’opposition a tenté de perturber un vote ordinaire en lançant des objets comme des bouteilles d’eau vers le Premier ministre.

Ils ont également allumé des fusées de détresse et des bombes fumigènes en scandant "Rama, démission !".

Les députés de l'opposition ont présenté des photos de manifestants présumément blessés par la police et des pancartes de soutien aux protestations.

Rama et ses députés du Parti socialiste tentent de poursuivre leur agenda comme si de rien n'était, "une tentative délibérée de nier la profonde crise que traverse le pays", a dénoncé à l'AFP l'un des responsables de l'opposition, le député du Parti démocratique Belind Kellici.

Le Premier ministre albanais Edi Rama dans la fumée des fumigènes lors d'une séance au Parlemant, le 29 octobre 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Des députés avaient déjà sorti au moins à deux reprises dans le passé des fumigènes dans l'enceinte du Parlement, où l'opposition avait déjà tenté de perturber le déroulement normal d'un vote la semaine dernière.

Pour leur part, les manifestants se tiennent à l'écart des forces politiques, accusant de corruption aussi bien Edi Rama que le chef de file de l'opposition Sali Berisha.

Mercredi, le gouvernement a introduit des amendes allant jusqu'à 500,000 leks (5.500 euros) à l'encontre des protestataires violents, plus de cinq fois le salaire moyen (930 euros par mois).

Des députés de l'opposition allument des fumigènes lors d'une séance au Parlement, le 29 octobre 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Rama a régulièrement attribué la violence dans les rues de Tirana à "des acteurs étrangers", accusant la Russie et l'Iran de campagne de désinformation en ligne. L'Albanie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne (UE).

Les mobilisations anti-gouvernementales ont commencé en mai par le rejet d'un projet immobilier touristique controversé au bénéfice de proches du président américain Donald Trump. La colère s'est élargie à la corruption.