 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alavés accroche l'Atlético, mais fait un cadeau sympa à Griezmann
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 19:06

Alavés accroche l'Atlético, mais fait un cadeau sympa à Griezmann

Alavés accroche l'Atlético, mais fait un cadeau sympa à Griezmann

Deportivo Alavés – Atlético de Madrid

Buts : Vicente (SP, 14 e ) pour les B abazorros // Simeone (7 e ) pour les Colchoneros.

Début de saison compliqué pour l’Atlético.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un spectateur s’introduit sur la pelouse d’un match à huis clos en Norvège
    Un spectateur s’introduit sur la pelouse d’un match à huis clos en Norvège
    information fournie par So Foot 30.08.2025 19:52 

    Ce samedi, la rencontre du championnat norvégien entre Vålerenga et Bryne a été brièvement interrompue par un fan du club d’Oslo, qui a réussi à s’introduire sur la pelouse, fumigène allumé à la main. Rien d’extraordinaire en soi, sauf que le match se jouait à ... Lire la suite

  • Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar
    Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar
    information fournie par So Foot 30.08.2025 19:36 

    Jordan Veretout se porte bien sous le soleil du Qatar. Le milieu de terrain, qui a quitté l’Olympique lyonnais pour rejoindre Al-Arabi au mois de juillet, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lors du match face à Umm Salal (3-2) ce vendredi, le ... Lire la suite

  • Trail: Tom Evans et Ruth Croft s'offrent un UTMB dantesque
    Trail: Tom Evans et Ruth Croft s'offrent un UTMB dantesque
    information fournie par AFP Video 30.08.2025 19:04 

    Le Britannique Tom Evans et la Néo-Zélandaise Ruth Croft ont remporté samedi la 22e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), à l'issue d'une course dantesque, marquée par les intempéries.

  • Lille humilie Lorient
    Lille humilie Lorient
    information fournie par So Foot 30.08.2025 19:02 

    Festival du LOSC qui inflige une énorme défaite à Lorient (7-1) grâce notamment à un doublé de Matías Fernández-Pardo et un autre de la recrue Hamza Igamane. Sept buts inscrits en seconde période - un record depuis 1997 - et un large succès qui fait grimper provisoirement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank