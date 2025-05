information fournie par So Foot • 03/05/2025 à 21:47

Al Ahli remporte la Ligue des champions asiatique

Cette fois, c’est la bonne.

Pour les nostalgiques de Premier League, il y avait quelques beaux noms sur le terrain ce samedi à Jeddah, à l’occasion de la finale de Ligue des champions d’Asiatique. Al Ahli, emmené par Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Édouard Mendy ou encore Ivan Toney, affrontait Kawasaki, l’équipe japonaise qui a fait chuter Al-Nassr, la formation de Cristiano Ronaldo au tour précédent. Et ce sont les Saoudiens qui ont raflé la mise (2-0) , pour la première fois de leur histoire (après deux échecs en finale en 1986 et en 2012), grâce à des buts de Galeno et de Franck Kessié, tous deux servis par Bobby Firmino.…

AL pour SOFOOT.com