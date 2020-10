Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing: L'OMC autorise l'UE à taxer 4 milliards de dollars de produits américains Reuters • 26/10/2020 à 13:51









AIRBUS/BOEING: L'OMC AUTORISE L'UE À TAXER 4 MILLIARDS DE DOLLARS DE PRODUITS AMÉRICAINS GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale du Commerce (OMC) soutient formellement la demande de l'Union européenne de taxer 4 milliards de dollars de produits américains dans le cadre du contentieux opposant Washington et Bruxelles dans le dossier des subventions versées aux groupes aéronautiques Airbus et Boeing. Les Etats-Unis ont dit regretter le choix des Européens de formuler une telle demande et se sont dits en faveur d'une solution négociée. (Stephanie Nebehay; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

