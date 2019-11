Air Sénégal s'active pour créer un hub à Dakar

Pour remplir ses avions long-courriers volant vers l'Europe et l'Amérique, Air Sénégal peut s'appuyer certes sur le potentiel de passagers présents à Dakar, mais doit aussi séduire ceux venus des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La mise en résonance de ces vols régionaux avec les dessertes intercontinentales passe par une harmonie horaire, en gros, prévoir une à deux heures à Dakar pour assurer les correspondances avec le transit des passagers et le transfert des bagages.Lire aussi EXCLUSIF. Aérien : Air Sénégal prend langue avec Air FranceLire aussi Transport aérien : l'Afrique, la grande bataille de demainDes horaires réaménagésAussi, dans un premier temps, Air Sénégal a profité du passage au service d'hiver 2019-2020 pour recaler les horaires de son quotidien Dakar-Roissy CDG. Avec un vol de jour dans le sens nord-sud et celui sud-nord de nuit, les correspondances à l'aéroport international Blaise-Diagne de Dakar avec les vols régionaux d'Air Sénégal sont privilégiées. Cela permet aux passagers de continuer leur voyage vers Bamako (Mali), Abidjan (Côte d'Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso), Conakry (Guinée), Bissau (Guinée-Bissau), Banjul (Gambie), Praia (Cap-Vert) ou encore Niamey (Niger). Des nouvelles liaisons sont lancées vers Nouakchott (Mauritanie), Abuja et Lagos (Nigeria), ainsi qu'Accra (Ghana). Certaines de ces liaisons sont quotidiennes, d'autres assurées trois fois par semaine. Pour l'instant, les vols sont...