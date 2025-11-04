 Aller au contenu principal
Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers
04/11/2025

Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers

Aidons Francesco Totti à se souvenir de ses anciens coéquipiers

Dans une vidéo pour Prime Video, Francesco Totti peine à reconnaître certains de ses anciens coéquipiers à la Roma. Mais pas de panique : voici quelques petites fiches aider Il Capitano à se rafraichir la mémoire et se rappeler quelques visages croisés en 25 ans sous le maillot de la Louve.

Ashley Cole

Mais si, tu sais : ce Ashley Cole qui a débarqué à la Roma en 2014, en traînant derrière lui, deux Premier League remportée avec Arsenal, et une troisième avec Chelsea. Sans oublier sa Ligue des champions et son accent londonien aussi classe qu’incompréhensible. Mais à Rome, on se souvient surtout de lui pour sa fameuse photo d’équipe, posé à deux mètres du reste du groupe. Une légende instantanée, malgré un total de matchs n’atteignant même pas la vingtaine. En vrai, on peut comprendre qu’il ait finit dans la catégorie « Comment il s’appelle lui déjà ?  », mais il faut bon, ça supposerait qu’on n’a pas du tout suivi Chelsea ou Arsenal dans les années 2000.

Gerson Santos Da Silva

Mais si, tu sais : c’est le Brésilien qui est arrivé en 2016 en provenance de Fluminense, avec l’étiquette de futur crack et la promesse d’être plus « Francesco Totti » que « Paul Pogba. » Deux saisons plus tard, il est reparti avec un abonnement à la rotation et quelques vidéos YouTube qui prouve qu’il a existé. Et puis sinon, en 2021-2022, on ne voyait que lui à l’OM.…

Par Kevin MBUNDU pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

