Aide de l'UE à l'Ukraine : les batteries Patriot au coeur de l'urgence, Grèce et Espagne sous pression

Ces précieux systèmes de défense aérienne sont réclamés à cor et à cri par Kiev, qui exhorte l'Europe à fournir de nouvelles batteries de missiles pour protéger son territoire des frappes russes.

Un missile Patriot de l'armée roumaine, lancé lors d'un exercice, en novembre 2023 (illustration) ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Comment protéger le ciel ukrainien? La question de la défense aérienne de l'Ukraine a fait consensus parmi les chefs de la diplomatie des pays du G7 (Etats-Unis, Japon, France, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Italie), qui se sont engagés vendredi 19 avril à la "renforcer" face aux attaques menées par la Russie.

Côté européen, les Etats-membres sont appelés à l'action, après l'octroi par les Etats-Unis d'une aide de près de 61 milliards de dollars à Kiev. "Nous devons aller de l'avant, c'est un moment crucial", a affirmé la cheffe de la diplomatie lettone, Baiba Braze, à son arrivée à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne, lundi 22 avril.

Chez qui trouver les Patriot?

Au coeur des questions : les très précieux systèmes de défense aérienne détenus par les différents Etats-membres, dont les missiles Patriot, de conception américaine. L'Allemagne est pour le moment le seul pays à avoir annoncé l'envoi d'une batterie supplémentaire de Patriot à Kiev.

"Les armées occidentales ont environ 100 batteries de missiles Patriot, et pourtant, nous sommes incapables de leur fournir les sept que -les Ukrainiens- demandent désespérément", avait ainsi regretté le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, début avril. L a président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui estimé le 6 avril dernier que son pays avait besoin de 25 systèmes Patriot pour défendre son territoire.

Les Pays-Bas sont l'un des six pays européens qui détiennent des batteries de Patriot, réclamées par l'Ukraine, avec l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, l'Espagne, la Roumanie. Ces missiles sol-air sont les plus efficaces contre les missiles hypersoniques utilisés par l'armée russe contre les infrastructures ukrainiennes. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a ainsi souligné l'urgence de l'envoi de ces batteries en Ukraine.

Selon le Financial Times , la pression des alliés européens et de l'Otan se porte plus précisément sur l'Espagne et la Grèce. Selon le média d'information économique, les deux pays méditerranéens détiennent plus d'une douzaine de systèmes Patriot au total, ainsi que d'autres systèmes dont des S-300 soviétiques. D'autres pays détenteurs de Patriot, comme la Pologne ou la Roumanie, en position géographique considérée comme plus vulnérable, sont moins sollicités, selon le "FT", qui précise que Kiev lorgne les vieillissants systèmes S-300 grecs, éprouvés et connus de forces ukrainiennes.

L'Espagne, est quant à elle restée évasive sur ses intentions. "L'Espagne a toujours fait tout ce qu'elle a pu dans la mesure de ses possibilités" pour aider l'Ukraine, a déclaré lundi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

"Ce n'est pas seulement un moment positif et important pour l'Ukraine, mais aussi pour mieux assurer la paix en Europe", a déclaré de son côté la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Et, "c'est pourquoi nous allons discuter intensément ici (à Luxembourg) (...) de la façon d'augmenter notre aide à l'Ukraine, particulièrement en ce qui concerne la défense antiaérienne", a assuré la ministre allemande. L'Ukraine, en difficulté sur le champ de bataille, réclame depuis des mois auprès de ses alliés qu'ils lui envoient de nouvelles armes. Mais, en dépit des encouragements de l'Otan, aucune annonce n'était attendue lundi, lors de la réunion des 27 Etats-membres de l'UE, à Luxembourg.