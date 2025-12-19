 Aller au contenu principal
Agriculture: les départs en vacances menacés par les colères paysannes
19/12/2025

Des agriculteurs et des membres de syndicats agricoles devant la préfecture de l'Aude, à Carcassonne, le 17 décembre 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le gouvernement français tentera de déminer vendredi les colères paysannes qui s'agglomèrent contre la gestion sanitaire de la dermatose bovine, la signature d'un accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur ou la baisse du budget européen de l'agriculture, et qui menacent de bloquer les routes des départs en vacances.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir séparément à partir de 08H30 à Matignon les représentants des quatre principales organisations agricoles, en commençant par les Jeunes Agriculteurs, suivis de la FNSEA, puis la Coordination rurale, jusqu'à la Confédération paysanne vers midi.

Depuis plusieurs jours, des foyers de contestation émergent, essentiellement dans le sud-ouest, s'opposant aux abattages systématiques des troupeaux de bovins où sont détectés des cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

La fronde, menée principalement par la Coordination rurale et la Confédération paysanne, est matérialisée par des dépôts de pneus, paille, palettes, fumier et déchets plastiques sur les autoroutes ou devant des bâtiments de l'État, ainsi que par le blocage de certaines routes secondaires.

Jeudi, le ministère de l'Intérieur a dénombré 110 actions en cours mobilisant quelque 5.000 personnes, contre 80 actions mercredi, 75 mardi, 45 lundi et 27 dimanche.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a plaidé, sur Europe 1 et CNews, contre "un blocage plus dur" afin de ne pas entraver davantage la circulation des véhicules et des marchandises à l'approche du dernier week-end avant Noël, "ô combien important pour notre pays économiquement".

- "Pas de signature définitive" -

"Vendredi, déjà classé +orange+ par Bison futé pour les départs en vacances, peut s'annoncer encore plus compliqué avec de nouvelles actions prévues", a néanmoins prévenu jeudi soir le gestionnaire d'autoroutes Vinci .

Le gouvernement entend juguler la maladie et la crise en vaccinant très rapidement "75% du cheptel dans 95% des fermes" soit 750.000 bovins, pour tenter de parvenir à une immunité collective dès février.

L'objectif est ainsi d'éviter d'avoir recours à une vaccination générale qui ferait perdre à la France son statut "indemne d'épidémie" et lui interdirait toute exportation de viande bovine. Jeudi, 400.000 doses de vaccin supplémentaires ont été acheminées des Pays-Bas vers Toulouse.

Mais les calendriers se bousculent et les crises agricoles s'additionnent.

Jeudi aussi, quelque 10.000 agriculteurs européens, dont un gros contingent venu du nord de la France en tracteur, essentiellement membres des Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA, ont manifesté à Bruxelles contre la signature de l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay).

Négocié depuis plus de 25 ans, ce traité de libre-échange permettrait à l'UE d'exporter davantage de véhicules, machines, vins et spiritueux dans ces quatre pays. Dans le sens inverse, il faciliterait l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel et soja sud-américains, ce qui alarme les filières concernées.

- "Citoyens de seconde zone" -

La Commission semblait au départ déterminée à arracher d'ici vendredi un feu vert des Vingt-Sept à la majorité qualifiée sur cet accord, mais le soutien de l'Italie à la France, opposée à la signature, a finalement conduit jeudi soir la présidente de la commission Ursula von der Leyen à en annoncer le report à janvier.

La FNSEA a immédiatement réagi en estimant que ce n'était "pas suffisant", appelant ses adhérents à rester "mobilisés".

Deuxième sujet de mécontentement, le "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" (MACF) que l'Europe souhaite mettre en place pour lutter notamment contre les importations d'engrais moins vertueux sur le plan environnemental et climatique que les produits européens.

"Ce mécanisme prévoit l'instauration d'une taxe sur l'azote, entre 50 et 100 euros la tonne (...) et nos trésoreries ne pourront pas le supporter", a affirmé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA.

Enfin, troisième sujet de mécontentement: "une baisse de 22% du budget de la politique agricole commune" à prévoir.

"Nous avons besoin de revenus, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, l'Europe a aussi besoin d'une vision pour son agriculture", a résumé M. Rousseau.

Environnement
