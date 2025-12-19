Une loi spéciale conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est souhaitable, dit Villeroy

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, à une réunion à Paris

Une "loi spéciale" du gouvernement pour le budget 2026 conduirait ‍à un déficit "nettement supérieur" à ce qui est souhaitable pour l'endettement de la France, à déclaré ‌vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, au micro ​de France Inter.

Quatorze parlementaires se réunissent vendredi ⁠au sein d'une commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de trouver un compromis sur ⁠le budget ‍de la France pour 2026.

Un rejet ⁠ouvrirait la voie à une "loi spéciale" permettant de prélever les impôts et de faire ​fonctionner les administrations sur la base du budget de l'année précédente.

"Pourquoi est-ce qu'il faut un ⁠budget ? Pour deux raisons : la première, ​c'est que la loi spéciale ne fait ​aucun choix. ​Or nous avons besoin par exemple de dépenser ​plus pour la ⁠défense. Et puis l'autre raison, c'est que la loi spéciale, elle nous conduirait à un déficit nettement supérieur à ce qui est ‌souhaitable parce qu'elle ne comporte pas de mesures d'économie, elle ne comporte non plus aucune mesure fiscale", a indiqué François Villeroy de Galhau.

(Rédigé par Etienne Breban et Claude Chendjou, édité ‌par Kate Entringer)