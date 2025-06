Agressions des supporters du Maccabi Tel-Aviv : un rapport accable la police néerlandaise

À la suite des agressions des supporters de Tel-Aviv dans les rues d’Amsterdam après le match de Ligue Europa entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv (5-0) en novembre 2024, un rapport publié ce lundi par l’Institut pour la sécurité et la gestion des crises des Pays-Bas a mis en lumière les erreurs des services de sécurité . Selon ce dernier, la police néerlandaise a été débordée par les attaques éclair et les incitations à la violence sur les réseaux sociaux , et ce, malgré des moyens colossaux mis en place (1 200 agents, des drones, des équipes chargées de procéder à des arrestations, des chevaux et des canons à eau). « Les attaques éclair menées par de petits groupes d’émeutiers, utilisant des taxis et des scooters pour se déplacer rapidement et cibler les juifs dans les rues, ont imposé des exigences différentes de l’approche adoptée par la police », a pointé le rapport.

Cinq personnes condamnées

En décembre dernier, cinq hommes ont été condamnés pour divers délits , allant de coups de pied infligés à des supporters du Maccabi dans la rue à l’incitation à la violence dans des groupes de discussion. Six mois de prison ont été retenus contre l’une des personnes mises en cause .…

TM pour SOFOOT.com