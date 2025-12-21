Afrique du Sud-Une fusillade fait neuf morts et dix blessés à Johannesburg-radio

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions)

Neuf personnes ont été tuées et dix autres blessées dans une fusillade survenue dans le "township" de Bekkersdal, dans l'ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, a rapporté dimanche la radio publique SABC.

La police de Bekkersdal n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Dans un message diffusé sur le réseau social X, SABC a revu le bilan de l'attaque à la baisse alors que la radio avait auparavant rapporté que dix personnes avaient été tuées dans l'attaque.

