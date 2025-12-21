Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Afrique du Sud-Une fusillade fait dix morts à Johannesburg-radio
information fournie par Reuters•21/12/2025 à 05:46
Dix personnes ont été tuées dans
une fusillade survenue dans le "township" de Bekkersdal, dans
l'ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, a rapporté dimanche
la radio publique SABC.
Reuters n'a pas immédiatement été en mesure de vérifier
cette information.
(Mihika Sharma; version française Camille Raynaud)
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Etats-Unis à accentuer la pression sur la Russie, au moment où des négociateurs mènent ce week-end à Miami des discussions en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine. "Les Etats-Unis doivent dire clairement: ...
Lire la suite
Les Etats-Unis ont saisi samedi un second pétrolier au large du Venezuela au nom de ce que Washington présente comme la lutte contre le trafic de drogue, Caracas dénonçant un "vol" et un acte de "piraterie navale". En début de semaine, Donald Trump a annoncé un ...
Lire la suite
Des centaines d'anciens soldats colombiens ont été attirés au Soudan par la promesse de salaires mirobolants. Nombreux y sont morts, pris au piège d'une sanglante guerre civile marquée par des massacres, des viols et la famine. Des Andes au Darfour, en passant ...
Lire la suite
L'administration Trump a continué samedi à rendre publics des documents sur l'affaire Epstein, une publication partielle et largement caviardée qu'ont critiquée plusieurs victimes et des figures politiques démocrates et républicaines américaines. "Nous sommes très ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer