Afghanistan-Le bilan du séisme s'alourdit à plus de 800 morts et 2.800 blessés

(Actualisé avec bilan alourdi, précisions et contexte)

Le puissant séisme, qui a frappé dans la nuit de dimanche à lundi l'est de l'Afghanistan a fait plus de 800 morts et de 2.800 blessés, a déclaré un porte-parole du gouvernement afghan.

Il pourrait s'agir de l'un des pires séismes que l'Afghanistan, déjà confronté à une crise humanitaire, a connu alors que des hélicoptères continuent de transporter des blessés à l'hôpital et que la recherche de survivants se poursuit.

Le séisme de magnitude 6,0 sur l'échelle de Richter a frappé les provinces orientales de Kunar et de Nangarhar.

Plusieurs centaines de blessés ont été transportés dans des hôpitaux, a déclaré pour sa part Najibullah Hanif, directeur des informations de la province de Kounar, prévenant que le bilan était provisoire et devrait s'alourdir une fois les opérations de recherche menées dans des zones montagneuses isolées.

"Toutes nos équipes ont été mobilisées pour accélérer l'aide, afin qu'un soutien complet puisse être apporté", a déclaré à Reuters le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Maten Qanee, soulignant les efforts déployés en termes de sécurité, de ravitaillement alimentaire et de santé.

À Kaboul, la capitale, les autorités sanitaires ont souligné que les secours se hâtaient d'atteindre les hameaux isolés qui parsèment la région, régulièrement en proie à des intempéries et des tremblements de terre.

Le bilan de ce nouveau séisme est pour le moment inférieur à celui de juin 2022, d'une magnitude de 6,1, qui avait fait un millier de morts.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, avec Saeed Shah et Charlotte Greenfield à Islamabad, Mrinmay Dey et Hritam Mukherjee à Bangalore; rédigé par Ariba Shahid et Sudipto Ganguly; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)