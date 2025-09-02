 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Afghanistan-Le bilan du séisme s'alourdit à 1.124 morts, selon le Croissant-Rouge afghan
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:38

Le bilan du tremblement de terre en Afghanistan s'est alourdi à au moins 1.124 morts, a annoncé mardi le Croissant-Rouge afghan, alors que le terrain difficile entrave les efforts de secours dans les villages isolés de la région montagneuse de l’est du pays.

Au moins 3.251 personnes ont été blessées et plus de 8.000 maisons ont été détruites dans la catastrophe, a déclaré l'organisation humanitaire active dans la région, ajoutant que d'autres personnes seraient encore coincées sous les décombres.

Le coordinateur de l’Onu en Afghanistan a déclaré que le bilan était susceptible de s’alourdir.

L’Afghanistan est sujet à des tremblements de terre meurtriers, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, où se rencontrent les plaques tectoniques indienne et eurasienne.

Les sauveteurs afghans vont tenter mardi d’atteindre les villages isolés de la région orientale de Kunar, épicentre du tremblement de terre.

L’un des pires tremblements de terre jamais enregistrés en Afghanistan, d’une magnitude de 6,0 sur l'échelle de Richter, a frappé lundi vers minuit les provinces orientales de Kunar et de Nangarhar.

Des opérations de secours ont été menées lundi dans quatre villages de Kunar après le tremblement de terre, et les efforts vont désormais se concentrer sur les zones montagneuses plus éloignées, a déclaré Ehsanullah Ehsan, responsable provincial de la gestion des catastrophes.

"Nous ne pouvons pas prédire avec précision combien de corps pourraient encore être coincés sous les décombres", a déclaré Ehsanullah Ehsan. "Notre objectif est de terminer ces opérations le plus rapidement possible et de commencer à distribuer l’aide aux familles touchées."

Le terrain montagneux et le mauvais temps ont empêché les sauveteurs d’atteindre les zones reculées près de la frontière pakistanaise. Ehsanullah Ehsan a déclaré que des machines étaient mobilisées pour dégager les routes des débris.

Mardi, une file d’ambulances circulait sur une route de montagne endommagée pour atteindre les villages de Kunar, tandis que des hélicoptères transportaient des fournitures d’aide et évacuaient les blessés vers les hôpitaux, selon un témoin de Reuters.

Certains des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de Kaboul et de la province voisine de Nangarhar, a déclaré Ehsanullah Ehsan.

Des milliers d'enfants sont en danger, a averti mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Des soldats talibans ont été déployés dans la zone pour apporter de l’aide et assurer la sécurité.

(Reportage Saeed Shah, Sayed Hassib, Mohammad Yunus Yawar, Charlotte Greenfield; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

