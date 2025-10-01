Affrontements entre supporters barcelonais et forces de l’ordre avant Barça-PSG

Triste.

Ce mercredi en amont de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain à Montjuïc, certains fans barcelonais se sont fait remarquer en provoquant les supporters adverses par des chants, mais surtout en lançant des projectiles en direction du bus parisien, puis des forces de l’ordre . La réponse de la police n’a pas été tendre, avec charges, lacrymogènes et fans roués de coups , comme l’indique Le Figaro . L’affrontement aurait duré une bonne vingtaine de minutes.…

JB pour SOFOOT.com