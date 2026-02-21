Keylor Navas se souvient de ses premières années de galère en Espagne

Avant de briller au Real Madrid puis au PSG, Keylor Navas n’a pas connu que des années roses dans le milieu du foot.

Arrivé en Espagne à 23 ans du côté d’Albacete en provenance de son Costa Rica natal, le portier international aux 126 sélections raconte dans les colonnes d’AS la réalité d’un footballeur dans un club économiquement fragilisé : « À Albacete, le club avait été déclaré en faillite et les salaires avaient considérablement baissé alors que nous ne gagnions déjà pas beaucoup, détaille l’actuel dernier rempart des Pumas aux Mexique. Résultat, nous avions juste de quoi payer le loyer, acheter de quoi manger et à la fin de chaque mois, nous devions recourir à la carte bancaire de ma femme pour couvrir nos besoins essentiels. On vivait tous les trois avec ma femme et ma fille, Dani. Un jour, pour son anniversaire, nous l’avons emmenée dans un magasin de jouets et lui avons demandé ce qu’elle voulait. Ma femme et moi croisions les doigts pour qu’elle ne choisisse pas le vélo pour enfants, car je n’avais pas assez d’argent pour lui acheter. Heureusement pour nous, elle n’aimait pas ça. » …

AC pour SOFOOT.com