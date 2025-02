information fournie par So Foot • 12/02/2025 à 17:12

Affaire Rubiales : la procureure requiert de la prison

Roja is the New Black.

Luis Rubiales risque bien de troquer le costard-cravate pour la tenue orange. La procureure Marta Durántez Gil a maintenu ses réquisitions contre l’ancien boss de la fédé espagnole de foot pour « agression sexuelle » et « pressions » sur Jenni Hermoso après ce fameux baiser imposé en 2023. Deux ans et demi de prison sont requis selon Marca . Un sacré contre-pied pour celui qui voulait mettre l’affaire sous le tapis.…

MJ pour SOFOOT.com