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Affaire Crépol: onze jeunes renvoyés aux assises pour meurtre aggravé par du racisme
information fournie par AFP 25/09/2026 à 13:19
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Des fleurs déposées devant la salle des fêtes de Crépol, le 23 novembre 2023 dans la Drôme, où Thomas, un adolescent, est décédé le 19 novembre 2023 après avoir été blessé à l'arme blanche lors d'un bal ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Des fleurs déposées devant la salle des fêtes de Crépol, le 23 novembre 2023 dans la Drôme, où Thomas, un adolescent, est décédé le 19 novembre 2023 après avoir été blessé à l'arme blanche lors d'un bal ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

La justice a renvoyé aux assises onze suspects pour le meurtre de Thomas Perotto en novembre 2023 dans le village drômois de Crépol, avec la circonstance aggravante de racisme, ont indiqué vendredi à l'AFP deux sources proches du dossier.

L'un d'eux étant mineur au moment des faits, ils sont tous renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Drôme. Un douzième sera jugé pour des violences volontaires avec arme, selon ces sources qui confirmaient une information de BFMTV.

Compte tenu des recours possibles, le procès ne devrait pas se tenir avant plusieurs mois.

Au total, quatorze jeunes hommes avaient été mis en examen dans ce dossier, mais deux ont bénéficié d'un non-lieu.

En raison d'une "loi du silence" forte dans ce dossier, selon ces sources, l'enquête n'a pas permis de déterminer quel accusé a porté le coup mortel au rugbyman de 16 ans à la fin du bal de l'hiver du petit bourg de Crépol.

Les juges d'instruction ont donc retenu le concept pénal de "scène unique" qui permet de juger tous les membres d'un groupe pour un crime, au motif qu'ils ont tous pris part aux violences.

Les juges ont retenu la circonstance aggravante de racisme sur la base des déclarations d'une petite vingtaine de témoins qui assurent notamment avoir entendu : "on est là pour planter des Blancs" ou "sale Français de merde".

Relevant que ces témoignages étaient "minoritaires" - plus d'une centaine de témoins ont été auditionnés -, "imprécis" et "contradictoires", le parquet s'était opposé à l'ajout de cette circonstance agravante.

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1 commentaire

  • 15:09

    Si une vingtaine de témoins ne suffit pas pour le parquet je comprend mieux pourquoi 95% des accusations de viol n’aboutissent pas malgré me too.

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