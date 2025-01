Adrien Thomasson se verrait bien directeur sportif

Toujours un coup d’avance.

Adrien Thomasson n’a encore que 31 ans, mais déjà une idée claire sur son après-carrière . Le milieu du RC Lens, qui affiche plus de 300 matchs de Ligue 1 au compteur, se verrait bien enfiler la casquette de directeur sportif une fois qu’il aura raccroché les crampons. « C’est une vision moyen, long terme, plus orientée vers le futur. C’est pour ça que ce métier m’attire énormément, à l’inverse d’entraîneur, qui est plus dans l’instant T , explique-t-il à La Voix du Nord. Je suis très curieux, et j’ai des choses à apprendre dans le secteur marketing, dans la communication aussi. J’ai la chance d’être dans un club très imortant en France, avec des personnes très compétentes. Avec Arnaud Pouille (ancien directeur général) déjà, il y avait plein de choses à prendre. J’ai beaucoup fait d’anglais, là, je suis sur l’espagnol. Et l’UEFA lance des formations tous les ans… » …

QB pour SOFOOT.com