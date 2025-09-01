Adrien Rabiot quitte enfin l'OM et s'engage avec l'AC Milan
L’exfiltration est réussie.
Il n’y avait plus vraiment de suspense, car Didier Deschamps himself avait vendu la mèche en annonçant qu’Adrien Rabiot arriverait plus tard au rassemblement de l’équipe de France afin de parapher son contrat avec l’AC Milan . Celui-ci a été déposé à la Lega avant la fin du mercato.…
EL pour SOFOOT.com
