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Adrien Rabiot prône le football total
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 12:47

Adrien Rabiot prône le football total

Adrien Rabiot prône le football total

Soldat. Dans un entretien au Guardian publié ce lundi, Adrien Rabiot ne s’est pas privé de louer les qualités offensives de l’équipe de France. De toute l’équipe de France : « Nous avons de réelles menaces dès le coup d’envoi, mais aussi sur le banc, et c’est très important en Coupe du Monde… C’est formidable d’avoir une telle qualité », s’est enthousiasmé le milieu de terrain des Bleus.

Chacun son rôle, chacun son chemin

Rabiot, qui devrait débuter dans l’entrejeu tricolore ce mardi soir face au Sénégal pour sa soixantième cape, a évoqué son rôle en sélection, légèrement différent de celui de relayeur qu’il occupe à l’AC Milan : « Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut rester humble . Je m’efforce de faire mon travail du mieux possible pour permettre aux joueurs, devant et derrière, de donner le meilleur d’eux-mêmes » , analyse celui qui ne voit « aucun problème » au fait que « les attaquants et les buteurs sont plus valorisés que les milieux ou les défenseurs ».

JD pour SOFOOT.com

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