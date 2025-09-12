 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »
12/09/2025 à 15:37

Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »

Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »

Les Marseillais à Milan.

Au lendemain de son arrivée à l’aéroport Milan Malpensa avec sa maman Véronique, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce vendredi. Sous les couleurs milanaises, le milieu de terrain français est revenu sur sa bagarre avec son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille Jonathan Rowe, à la suite de la défaite contre Rennes. « C’est un bon gars. Ce qui est arrivé à Marseille peut se passer partout, cela n’a rien changé à notre relation », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

MBC pour SOFOOT.com

Sport
