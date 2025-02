information fournie par So Foot • 11/02/2025 à 11:24

Adrien Lebeau : « À Brest, j’aurais dû me contenter de regarder les autres »

Adrien Lebeau : « À Brest, j’aurais dû me contenter de regarder les autres »

Plutôt que de vivre la Ligue des champions sur le banc du Stade brestois, Adrien Lebeau (25 ans) a préféré partir en D3 allemande pour retrouver du temps de jeu. Un choix totalement assumé par le Messin qui évolue désormais au milieu de terrain du Hansa Rostock, dans un championnat qui gagnerait à être connu davantage.

Tu as une passion pour les mers glaciales ? Parce qu’entre Brest et Rostock, on n’est pas spécialement sur des destinations idéales pour se baigner…

( Rires. ) C’est vrai qu’ici il fait très froid, mais si j’ai fait le choix de signer au Hansa (en juillet 2024) , c’est pour jouer au football, pas pour bronzer au bord de la Baltique. Au cours des années précédentes, j’ai été freiné par quelques pépins physiques donc ici, je redouble d’efforts à l’entraînement. Je travaille notamment avec un préparateur physique français avec lequel je fais des séances individuelles quand on a repos le lundi et le mardi matin. J’en ai besoin pour faire une grosse deuxième partie de saison.…

Photos : Iconsport et F.C. Hansa Rostock/Oliver Krahn

Propos recueillis par Julien Duez, à Rostock pour SOFOOT.com